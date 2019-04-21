يحكي قصة فيزيائي.. طرح البوستر الرسمي لـ"صانع الأحلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة اللبنانية جيسي عبدو، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورة لبوستر مسلسل "صانع الأحلام"، الذي تشارك في بطولته هذا العام.

علقت عبده على الصورة قائلة: "البوستر الرسمي لمسلسل صانع الأحلام طيلة شهر رمضان 2019 على شاشة "أبو ظبي".

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المسلسل مقتبس عن رواية "قصة حلم" للكاتب هاني نقشبندي، سيناريو بشار عباس، وإخراج محمد عبد العزيز الشاعر، وبطولة مجموعة من نجوم الشاشة الصغيرة في لبنان ومصر وسورية، بينهم مكسيم خليل وأروى جودة وطوني عيسى ومي سليم.

ويروي المسلسل قصة العالم الفيزيائي "سامي عمران" (مكسيم خليل)، الذي يرث موهبة تفسير الأحلام عن والده، ويتمكن بعد طول اجتهاد من اكتشاف طريقة تجعله قادرًا على التأثير في أحلام الآخرين، وكذلك في رسم أحداث الحلم الذي يُريده عند أي شخص والتحكم به. لهذا السبب، وعندما يصل إلى هذه المعادلة، تقوم جهات أمنية بمراقبته لسرقة نتائج أبحاثه.

يذكر أن جيسي شاركت في رمضان الماضي بمسلسلين، الأول لبناني بعنوان "جوليا" والثاني "سك على أخواتك" مع الفنان علي ربيع.​