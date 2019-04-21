محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: تصوير-محمود عبد الناصر: أدلت الفنانة رجاء الجداوي، بصوتها في استفتاء التعديلات الدستورية لعام ٢٠١٩، وذلك داخل لجنتها الانتخابية بالإدارة المركزية لشئون المساحة. وقالت رجاء الجداوي: "مينفعش منزلش، كان لازم أنزل عشان أدعم المشروعات والإنجازات اللي سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي عملها". وتابعت: "لو استرجعنا الماضي، ونشوف كان هيحصلنا إيه ونشوف النهاردة إحنا فين، لو إنت بتحب بلدك وأمين على مصر لازم تنزل وتشارك، ولو تنازلت عن حقك مترجعش تندم المهم تنزل وقول موافق أو لا براحتك

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كانت هذه تفاصيل خبر رجاء الجداوي تشارك في الاستفتاء: لازم ادعم إنجازات الرئيس​ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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