سمية الخشاب تدلي بصوتها صحبة والدتها في التعديلات الدستورية بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تصوير- محمود عبد الناصر:

حضرت الفنانة سمية الخشاب رفقة والدتها للإدلاء بصوتيهما في استفتاء التعديلات الدستورية لعام ٢٠١٩، وذلك داخل لجنتها الانتخابية بمدرسة التربية الفكرية في الهرم.

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قالت الخشاب: "كان لازم انزل وأشارك في تعديل الدستور لان ده حقي كمواطنة وحق بلدي عليا عشان استقرار مصر، وبقول لأي حد منزلش لازم تنزل وتشارك لأن المشاركة في حد ذاتها شيء إيجابي واحنا بنخاف على بلدنا وعشان كده لازم ننزل ونشارك".

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيًا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونًا و344 ألفًا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين في الخارج، وأيام السبت والأحد والإثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين في الداخل. ​