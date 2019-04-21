عرض فيلم "الكنز 2" في افتتاح الدورة الأولى لمهرجان العين السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: تنطلق فعاليات الدورة الأولى لمهرجان العين السينمائي بالإمارات المتحدة العربية، يوم 30 أبريل، وتستمر حتى 3 مايو 2019. وأعادت الفنانة التونسية هند صبري، نشر "تغريدة" يظهر فيها عرض الجزء الثاني من فيلم "الكنز"، في افتتاح الدورة الأولى للمهرجان. فيلم "الكنز 2" بطولة محمد سعد، محمد رمضان، عبدالعزيز مخيون، هند صبري، أمينة خليل، روبي، أحمد حاتم، ومن إخراج شريف عرفة.

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