صور..إيشواريا راي وأبهيشيك باتشان بحتفلان بذكرى زواجهما الـ12 في المالديف

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 أبريل 2019 10:40 مساءً - احتفل نجما بوليوود آيشواريا راي Aishwarya Rai Bachchan و أبهيشيك باتشان Abhishek Bachchan بذكرى زواجهما الـ12، حيث سافرا سوياً الى جزر المالديف لهذه المناسبة وقضاء أجمل الأوقات الرومانسية برفقة ابنتهما أراديا Aaardhya.

بدوره شارك باتشان البالغ من العمر عاماً محبيه صوراً على حسابه الخاص في انستقرام، كما فعلت زوجته راي، ولفتت احدى الصور التي نشرها باتشان لزوجته على صفحته الخاصة الجمهور معلقاً عليها بالقول: "حبيتي والقمر..".

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وتظهر راي في الصورة بإطلالة زرقاء وتبدو السماء في الليل خلفها، حيث تستمتع برفقة زوجها وابنتهما في مناسبة ذكرى زواجهما.

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كما شاركت راي جمهورها بعض الصور من إجازتها في جزر المالديف مع زوجها وابنتها معلقةً عليها بالقول: "انها سعادتنا..نحبك أراديا."

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يشار الى ان أبهيشيك وإيشوريا عقدا قرانهما في 20 نيسان/أبريل عام 2007، في حفل زفاف سري اقتصر على الأهل وبعض المقربين، ورزقا بابنتهما أراديا عام 2011.

ومن المعروف ان راي وباتشان عادا الى الشاشة الصغيرة بعد انقطاع دام 8 سنوات سوياً، خيث صرّح باتشسان لاحدى الصحف العالمية حول هذا الموضوع بالقول: "لم تنحج الأمور المهنية بيني وبين راي في السابق، لكننا الآن اتفقنا على صيغة جديدة وسيناريو مناسب للعمل سوياً."