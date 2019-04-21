خالد سليم ينشر صورته أثناء الإدلاء بصوته في الاستفتاء

أدلى النجم خالد سليم بصوته في الاستفتاء الدستوري بمدرسة الطليعة بالسيدة زينب، و قام العديد من المتواجدين بالتقاط الصور معه.

يذكر أن المطرب خالد سليم طرح سابقًا أغنيته بعنوان "لسه كبير"، و هي من كلمات وليد الغزالي، و الحان كريم محسن،

و توزيع كريم عبدالوهاب، كما حققت الأغنية نجاحًا باهرا علي مواقع التواصل الاجتماعي و السوشيال ميديا، كما كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

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