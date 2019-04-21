أدلى النجم خالد سليم بصوته في الاستفتاء الدستوري بمدرسة الطليعة بالسيدة زينب، و قام العديد من المتواجدين بالتقاط الصور معه.
يذكر أن المطرب خالد سليم طرح سابقًا أغنيته بعنوان "لسه كبير"، و هي من كلمات وليد الغزالي، و الحان كريم محسن،
كانت هذه تفاصيل خبر خالد سليم ينشر صورته أثناء الإدلاء بصوته في الاستفتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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