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نور خان تحيى حفل سبيستون في "رووم آرت سبيس"

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تحيى النجمة نور خان يوم السبت الموفق 27 أبريل الجاري، حفل غنائي لأغاني سبيستون، في رووم آرت سبيس بجاردن سيتي، و من المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساءٌ، بسعر تذكرة 75جنيها.

 

وتقدم الفنانة نور خان باقة من ألمع

أغاني سبيستون و الأنمي الياباني من بينهم: "سابق و لاحق"، "هزيم الرعد"، "أبطال الديجيتال".

 

 

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يذكر أن الفنانة نور خان شاركت في مسابقة "غناء المرأة المصرية" التي نظمتها "سفارة الولايات المتحدة في مصر" في عام 2012،

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و قدمت عروضها على الهواء مباشرة في "ساقية الصاوي الثقافية"، و في الفترة التي سبقت هذا الحفل الموسيقي، حضرت بين المتسابقين الـ 16 في العديد من ورش العمل بقيادة خبراء الصناعة "نيفين علوبة"، و قدمت أول أغنيتها الأصلية "غرابة" مع الفنان عبدالله محمد، و الأغنية مأخوذة من القصيدة المشهورة "غرباء" لسامي القاسم.

 

 

 

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