نور خان تحيى حفل سبيستون في "رووم آرت سبيس"

تحيى النجمة نور خان يوم السبت الموفق 27 أبريل الجاري، حفل غنائي لأغاني سبيستون، في رووم آرت سبيس بجاردن سيتي، و من المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساءٌ، بسعر تذكرة 75جنيها.
وتقدم الفنانة نور خان باقة من ألمعأغاني سبيستون و الأنمي الياباني من بينهم: "سابق و لاحق"، "هزيم الرعد"، "أبطال الديجيتال".
يذكر أن الفنانة نور خان شاركت في مسابقة "غناء المرأة المصرية" التي نظمتها "سفارة الولايات المتحدة في مصر" في عام 2012،
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