في ذكرى وفاته.. تعرف علي أهم محطات في حياة برنس نيلسون

يحل اليوم ذكرى الثالثة لوفاة النجم العالمي برنس نيلسون فهو من مواليد يوم السبت 7 يونيو من عام 1958، و قد بدأ مسيرته الفنية منذ عام 1976.

ونبرز في السطور التالية عددًا من أبرز المحطات في حياة النجم برنس نيلسون:-

1- ولد النجم برنس لأسرة فنية، فكانت والدته هي النجمة ماتي ديلا شاو بيكر، و والده هو النجم جون لويس نيلسون، فكان مهتمًا بالموسيقا في عمر مبكر و تعلم بنفسه العزف على البيانو، والجيتار والطبل.

2- شكل النجم العالمي برنس شكل برنس أول فرقه، و هو في مدرسة بالثانوية، و أسمها "Grand Central" التي عُرفت لاحقًا باسم "Champagne" مع أندريه أندرسون الذي غير اسمه فيما بعد ليصبح أندريه سايمون وموريس دي.

3- و في عام 1978، طرح النجم برنس أول ألبوماته، بعنوان "For You"، و تألق من خلاله، حيث عزف بمهارة على جميع الآلات التي تضمنها ألبومه، أما انطلاقته الثانية فضمت أول أغانيه التي احتلت المرتبة الأولى في قائمة العشرين، ومن بينها أغنيته الهادئة"I Wanna Be Your

Lover".

4- شهد عام 1985 إطلاق ألبوم "Around The World in a Day"، و الذي ضم أغنية تربعت على عرش قائمة أفضل 10 أغاني "Raspberry Beret"، وهي أغنية قصير متوسطة الوتيرة وغريبة الأطوار.

5- و في عام 1984 أصدر ألبوم بعنوان "Purple Rain"، و الذي أُخذت منه الموسيقا التصويرية للفيلم الذي حمل الاسم نفسه، و حصد هذا الفيلم قرابة 70 مليون دولار في شبابيك التذاكر في الولايات المتحدة، و كانت تلك النسبة هي الأعلي في الوقت ذاته، فكان يعتبره البعض ملك البوب الثاني بعد مايكل جاكسون.

6- في ربيع عام 1992 وقع برنس اتفاقًا بقيمة 100 مليون دولار لتسجيل أسطوانة مع Warner Bros. فيما اعتُبر فيما بعد أغلى العقود الموسيقية الموقعة لتسجيل أسطوانة في ذلك الوقت، ومنحه هذا العقد حرية تلفزيونية وسينمائية وأدبية، وتسويق هذه الاتفاقات بشكل منفصل. وعلى سبيل المقارنة، حصل زملاؤه

من عمالقة الموسيقا كمايكل جاكسون ومادونا على عقود أعلى بما يقارب 60 مليون دولار، ولكنها كانت شاملة.

7- وفي عام 1996، تزوج برنس من مطربة الكورس والراقصة مايت غارسيا، و أنجب طفل في 16 أكتوبر من عام 1996، و لكنه توفي بعد أسبوع من ولادته نتيجة "متلازمة فايفر"، وهو اضطراب جيني نادر، و فسخا ارتباطهما عام 1999 وتطلقا عام 2000.

8- و في عام 2001، تزوج برنس للمرة الثانية من مانويلا تيستوليني، والتي كانت تعمل في أحد منظماته الخيرية، و انتهى زواجهما عام 2006، وبعد طلاقهما ارتبط بعلاقة عاطفية مع الموسيقية والمغنية باريا فالينت.

9- توفي النجم العالمي برنس يوم الخميس الموافق 21 أبريل من عام 2016، عن عمر ناهز الـ 57 عاماً.

10- أجرى النجم برنس جراحة في مفصله الوركي قبل سنوات من وفاته، وأغلب الظن أنه عانى من صعوبات في التحمل أثناء حفلاته. وأُشيع بأن ابن كورنفيلد قد سافر بسرعة إلى مجمع برنس ليبدأ عملية علاج برنس، إلا أنه كان من ضمن أولئك الذين عثروا عليه ميتًا.

11- ورغم أن الحالة الصحية لبرنس حين وفاته كانت مجهولة، قال محاميه الرسمي وليامس موزي إن النجم الراحل برنس كان رهن مسألة طبية خطيرة ومميتة حين استُدعي كورنفيلد، وكل ذلك وفقًا لما ورد في مينيابوليس ستار تريبيون.