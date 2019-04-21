لأول مرة.. رنا سماحة تحيى حفلاٌ غنائياٌ في المحلة

تحيى النجمة رنا سماحة حفل غنائي يوم الجمعة 26 أبريل من الشهر الجاري، بنادي غزل المحلة، و منالمقرر أن يبدأ الحفل في تمام السابعة مساءٌ، بسعر تذكرة 100 جنيهاٌ.
يذكر أن الفنانة رنا سماحة تستعد أيضاٌ لإحياء حفل غنائي ضخم، يوم الاثنين الموافق 29 أبريل داخل نادي الإعلاميين الرياضي، بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم.
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