محمد أبو الوفا يتعرض لوكعة صحية شديدة..اعرف التفاصيل

تعرض الفنان القدير "محمد أبو الوفا" لأزمة صحية شديدة خلال الساعات الماضية، حيث أُصيب بالتهاب شديد في الصدر، أدي إلي نقله لغرفة العناية المركزة في مستشفى التأمين الصحي بمحافظة الفيوم، وأكد

مصدر بالمستشفى في تصريحات صحفية، أن حالته غير مستقرة، ويخضع للإشراف الطبي.

يذكر أبو الوفا عرف طريقه إلى الشهرة في سن متقدم، رغم أن

عشقه للفن بدأ مع الطفولة، وأراد الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية إلا أن والده رفض، وطلب منه أن يختار بين مجالي التدريس والمحاماة، فاختار الأول، وعمل كمدرس لمادة الخط العربي، إلا أنه ظل يمارس هوايته من خلال فرق الهواة والثقافة الجماهيرية.