محمد أبو الوفا يتعرض لوكعة صحية شديدة..اعرف التفاصيل

تعرض الفنان القدير "محمد أبو الوفا" لأزمة صحية شديدة خلال الساعات الماضية، حيث أُصيب بالتهاب شديد في الصدر، أدي إلي نقله لغرفة العناية المركزة في مستشفى التأمين الصحي بمحافظة الفيوم، وأكدمصدر بالمستشفى في تصريحات صحفية، أن حالته غير مستقرة، ويخضع للإشراف الطبي.
يذكر أبو الوفا عرف طريقه إلى الشهرة في سن متقدم، رغم أن
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