ميرنا وليد - بيروت - أكّد مقدم البرامج والممثل جيري غزال لموقع "الفن" أنه يخطط لتكرار تجربة التمثيل بعد مشاركته في مسلسل "إم البنات" الى جانب الممثلة اللّبنانيّة كارين رزق الله وهو من تأليف الكاتبة كلوديا مارشيليان وإخراج فيليب أسمر.
ولفت الإنتباه الى أنه يطمح الى تقديم الأفضل دائما في المراحل المقبلة وأشار الى العروض التمثيلية التي يتلقاها بعد تجربته في "إم البنات".
وتحدّث عن الممثلات التي يطمح الى التمثيل معهن أيضاً وأكّد أن النجاح لا يرتبط بشخص واحد وإنما بالكيمياء والإنسجام بين الطرفين.
يذكر أن جيري غزال نال جائزة الموركس دور كظاهرة العام في التمثيل عن دوره المتميز في مسلسل "إم البنات".
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- جيري غزال: أحب التعامل مع إيميه صياح وأطمح الى الجوائز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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