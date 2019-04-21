شيرين عبد الوهاب هل خضعت لتحليل المخدرات؟

لم تنته قضية الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد، إذ اكدت مصادر صحفية أن لجنة التحقيق بنقابة المهن الموسيقية استقرت على ضرورة فرض عقوبة على المطربة بعد تكرار تصريحاتها المسيئة إلي مصر، ولكن تم استبعاد قرار الشطب من لائحة العقوبات المقترحة على مجلس الإدارة، على أن يتم اللجوء إليه في حالة واحدة فقط وهي رفض شيرين الامتثال للعقوبة الموقعة عليها.

من جهة أخرى نفى المطرب هاني شاكر نقيب الموسيقيين كل ما تردد عن إجبار شيرين عبد الوهاب على الخضوع لتحليل مخدرات، بعد الشائعات التي أكدت أن زلات لسانها تحدث بسبب تعاطيها الممنوعات، وقال في لقاء مع برنامج "Arab wood": "ده كلام فارغ، لا كان في تفكيرنا ولا بادرنا بفكرة مثل هذه، ولا أعرف من مروج هذه الشائعات".