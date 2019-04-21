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تأهل فريق Messoudi Bothers من المغرب إلى نهائيات برنامج "Arabs Got Talent" بموسمه السادس على MBC4 و"MBC مصر" و"MBC العراق، وذلك بعد أن حصد تصويت الجمهور، فيما فاز الثنائي Full Art من سوريا باختيار اللجنة، وذلك في خامس وآخر العروض المباشرة، وقبل أسبوع واحد فقط من الحلقة الختامية. شهدت الحلقة منافسة حماسية، ومشاركة استثنائية من عددٍ من "أصحاب الهمم"، فيما قدم فريق Messoudi Bothers عرضاً مذهلاً لألعاب الأكروبات، وقدم الثنائي Full Art عرضاً راقصاً نال استحسان وإعجاب لجنة التحكيم.
بموازاة ذلك، وبمبادرةٍ من "MBC الأمل"، ذراع المسؤولية الاجتماعية والمؤسساتية في "مجموعة MBC"، شارك في الحلقة عدد من "أصحاب الهمم"، وذلك بعد أن أمضوا أسبوعاً كاملاً قبل العرض تدرّبوا خلاله على مهام الطاقم الفني والتقني والتنفيذي المسؤول عن إنتاج وإخراج الحلقة وبثّها على الهواء مباشرة. وقد توزّع "أصحاب الهمم" المشاركين في الحلقة على عدة مواقع، وتشاركوا العديد من المهام خلف وأمام الكواليس، وأبرزها: مساعد مدير المسرح، مساعد مقدمَي البرنامج، مساعد إنتاج، ومساعد فني للصوت والصورة.
الجدير ذكره أن المشتركين في الحلقة الختامية والذين سبق أن تأهلوا في كل حلقة من الحلقات المباشرة الخمس هم:
فريق Messoudi Bothers من المغرب
الثنائي Full Art من سوريا
فريق "Black and White" من المغرب
فريق "أكاديمية جلهوم للجمباز" من مصر
ليان يحيى من السعودية
فريق Zyko & Poach من المغرب
فريق Mayyas من لبنان
فريقFreestyl’ air من الجزائر
فريق Human’s من المغرب
فريق Duo Acrobat من المغرب
كانت هذه تفاصيل خبر هؤلاء هم المتأهلون إلى الحلقة الختامية لبرنامج "Arabs Got Talent" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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