ابنة شاروخان أكثر جرأة على وسائل التواصل الاجتماعي.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

ربما لم تدخل سوهانا خان ابنة الملك شاروخان إلى سينما بوليوود حتى الآن، لكن متابعيها ومعجبيها على حساباتها المتعددة بالسوشيال ميديا مهووسين بصورها التي تنشرها من حين لأخر.

بمجرد مشاركة سوهانا Suhana صورة لها يصبح الأمر جنوني بين متابعيها، فهي نشطة للغاية على وسائل التواصل الاجتماعي وقد شاركت مرة أخرى صور لها في اطلالة ساخنة ومثيرة.

في هذه الصورة، تتمتع سوهانا بقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع صديقتها، في هذه الصورة، ترتدي سوهانا ثوب باللون الرمادي، وبدت جميلة جدًا.

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قبل بضعة أيام، أتت سوهانا خان إلى مومباي مع صديقتها أنانيا باندي المشغولة بظهورها الأول في تصوير فيلم “طالبة العام الثاني”.

الفتاة البالغة من العمر 18 عامًا لا تزال تواصل دراستها في لندن حاليًا، لقد أصبحت أكثر أبناء النجوم متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

مثل الآخرين، لديها العديد من صفحات المعجبين على Instagram وTwitter وهذه الصورة الأخيرة تظهر على صفحات المعجبين بها. ليس فقط لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بل هي مفضلة لدى المصورين أيضًا.

في العام الماضي، ظهرت سوهانا في نسخة أغسطس من مجلة “فوج الهند”، وقد أحدثت ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تساءل الناس عما فعلته لتكون على غلاف مجلة شهيرة.