ريهام إبراهيم تدعو نجمات الإعلام على «عزومة شم النسيم» في منزلها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

دعت الإعلامية المصرية ريهام إبراهيم عدد كبير من صديقاتها من نجمات الإعلام على “عزومة شم النسيم” في منزلها.

ولبت دعوة ريهام كل من الإعلامية دعاء فاروق، والإعلامية دعاء عامر، والإعلامية ريهام السهلي، والإعلامية هبة الأباصيري، والإعلامية سالي شاهين.

كما حضرت الإعلامية سناء منصور، والإعلامية سهير جودة، والإعلامية مريم أمين، والإعلامية رولا خرسا، والإعلامية شيرين الشايب، والفنانة داليا البحيري.

وقد غلب على الحفل طابع المرح والألفة بين الإعلاميات، والتقطن الكثير من الصور التذكارية، والتي نشرتها الإعلامية دعاء فاروق، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

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دعاء أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: “عزومة شم النسيم في منزل المذيعة الرايقة القمر ريهام إبراهيم مع المذيعات الحلوات وأحلى ديكوريشن وفوود ستايلينج من تصميم مروة عامر اخت دعاء عامر”.

وريهام إبراهيم إعلامية مصرية، درست بيزنس وإدارة أعمال، لكنها اتجهت للعمل الإعلامي منذ بداياتها، حيث عملت معدة ثم مراسلة فى إذاعة “صوت العرب”، ثم انضمت إلى قناة “الأسرة والطفل” قبل أن تنتقل إلى قناة “النيل الدولية”.

عملت كمذيعة وقارئة نشرة ومخرجة أفلام تسجيلية فى قطاع النيل للأخبار، حيث أخرجت فيلم “البرئ” عن حياة الفنان الراحل أحمد زكي، ثم أفلام “أرواح تائهة”، “انهيار”، “لؤي”، و”عزيز عيني”.

قدمت من خلال التليفزيون المصري العديد من البرامج، أبرزها “ًصباح الخير يا مصر”، و”مصر النهاردة”، ثم انتقلت إلى القنوات الخاصة في بعد ثورة يناير، أبرزها قناة النهار ثم “cbc” و”cbc Extra”، و”Extra News”، حيث قدّمت العديد من البرامج بالإضافة إلى تقديمها للنشرات الإخبارية، أهمها برنامج “كلام الناس”، “آخر النهار”، “ممكن”، “هذا الصباح”.