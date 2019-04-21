انت الان تتابع تفاصيل خبر المغرب يفتتح موقعاً لأحد أعرق الحواضر في غرب البحر المتوسط والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 21 أبريل 2019 09:53 مساءً - افتتح المغرب، أمس السبت، موقع "ليكسوس" الأثري بعد تهيئته وإعداده للزائرين والذي يجسد آثار مدينة "ليكسوس" الشهيرة التي كانت من أعرق الحواضر في غربي البحر المتوسط بالعالم القديم.

ويقع الموقع الأثري في شمال شرقي مدينة العرائش (190 كيلومتراً شمالي الرباط)، ويمتد على مساحة 62 هكتاراً، ويضم آثاراً فينيقية ورومانية وإسلامية تشمل عملات فضية وبرونزية وذهبية وأواني فخارية، إضافة إلى حُلي ذهبية.

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وتشمل آثاره المعمارية أطلال قصر شُيِّد في عهد الملك الأمازيغي يوبا الثاني، ومسرح مدرج فريداً، ومجموعة معامل رومانية لتمليح الأسماك.

ونقلت وكالة "رويترز" عن هشام الحسيني، مدير الموقع، قوله إن مشروع التهيئة بدأ في 2010، وشمل بناء مقر محافظة (إدارة) بالمكان عينه، ومتحف يضم أهم ما عُثر عليه بالموقع من حُلي وأوانٍ وأدوات، بالإضافة إلى فضاءات أخرى، من بينها قاعة محاضرات ومقهى ومكاتب إدارية وقاعة عمل ومخازن.

وبحسب وزارة الثقافة والاتصال المغربية، فإن مدينة "ليكسوس" تأسست على يد التجار الفينيقيين في القرن الثامن قبل الميلاد، وظلت عامرة على مدى 22 قرناً، من القرن الثامن قبل الميلاد إلى القرن الرابع عشر الميلادي، حيث انتقلت من مدينة مورية مستقلة مزدهرة إلى مستوطنة رومانية ثرية ثم مدينة إسلامية باسم "تشميس".