وفاة والدة الفنان هشام عباس

متابعة بتجـــــــــرد: غيّب الموت والدة الفنان المصري هشام عباس بعد أزمة صحية مرت بها خلال الفترة الماضية، وشيع الجثمان، عقب صلاة العشاء اليوم، من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، وتم دفنها في مقابر العائلة، ومن المقرر إقامة العزاء الأربعاء المقبل.

وأعلن خلال الساعات الماضية عبد الرحمن الصياد المسؤول الإعلامي السابق لنقابة المهن التمثيلية، وفاة والدة هشام عباس، وذلك عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: “والدة صديقى الفنان هشام عباس المحترم في ذمة الله.. ألف رحمة ونور عليها وربنا يصبر قلبه”.

من أسرة موقع بتجــــرد نتقدّم بأحرّ التعازي من الفنان هشام عباس وعائلة الفقيدة.