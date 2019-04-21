مايا دياب تفيض أنوثة بإطلالة ذهبية ساحرة في “هيك منغني” – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: أطلّت النجمة اللبنانية مايا دياب على الجمهور ومحبّيها بحلقة جديدة من برنامجها الشهير “هيك منغني” مليئة بالحماس والتشويق عبر شاشة “ام تي في” اللبنانية.

وتألقت مايا في الحلقة السادسة من البرنامج بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا من اللون الذهبي، فبدت بغاية الأنوثة والأناقة وحبست الأنفاس بجمالها.

وتستضيف مايا دياب في برنامج “هيك منغني” أبرز الفنانين على الساحة الغنائية اللبنانية والعربية وسط أجواء البرنامج التي تحمل جرعات زائدة من التحدّي في الغناء.

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على صعيد آخر، تستعد مايا دياب لطرح أغنية جديدة بعد شهر رمضان المبارك وتحديدًا في فترة عيد الفطر.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال مايا دياب الفنية كانت أغنية “يصفّوا حكي” التي حققت نجاحًا لافتًا لدى طرحها عبر المتاجر الرقمية وأثير الإذاعات.