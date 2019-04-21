"لعنة لايورونا" يصيب إيرادات أفلام عيد الفصح

حقق فيلم The Curse of La Llorona "لعنة لايورونا" افتتاحية متواضعة، في أول أسابيع عرضه عالميًا، إذ لم تتجاوز إيراداته حاجز الـ25 مليون دولار.



وأعاد موقع "فارايتي" الأمريكي، انخفاض إيرادات الفيلم لهذه الدرجة، إلى توقيت صدوره الحساس، إذ يأتي قبل أيام قليلة من طرح الفيلم المنتظر بشدة Avengers: Endgame "أفنجرز: نهاية اللعبة"، الذي يصدر 26 أبريل/نيسان الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولاقى الفيلم نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور الإسباني، الذي اشترى 50% من إجمالي تذاكر الفيلم المباعة حتى الآن.

بشكل عام، تبدو إيرادات أفلام عيد الفصح منخفضة بشكل مثير للقلق، إذ وصلت إلى أقل حصيلة لها منذ عام 2005، كما تراجعت بنسبة 22% مقارنةً بإيرادات العام الماضي.

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التفسير الأوضح لهذا التراجع يكمن في انتظار الجمهور صدور فيلم "أفنجرز: نهاية اللعبة"، وعدم رغبتهم في تضييع وقتهم بمشاهدة أفلام أخرى إلى أن يتم طرحه في السينمات.





فيلم الرعب "لعنة لايورونا"، من إنتاج جيمس وان، وإخراج مايكل تشافيس، وتدور أحداثه حول إحدى أساطير المكسيك القديمة، التي تحكي عن امرأة تدعى لايورونا، قتلت نفسها وأطفالها الصغار في لحظة غضب، ومن ثم تحولت إلى شبح يطارد أطفال الآخرين محاولًا اختطافهم.

في الوقت ذاته، حافظ فيلم البطل الخارق Shazam! "شازام" على إيراداته القوية، محققًا 17.2 مليون دولار في ثالث أسابيع عرضه، مقتنصا بذلك المركز الثاني في شباك التذاكر العالمية.

في المركز الثالث، جاء فيلم Breakthrough "اختراق"، الذي حقق في أول أسابيع عرضه 14.5 مليون دولار، بطولة الممثلة الأمريكي كريسي ميتز، ويتناول قصة أم ترفض فقدان الأمل في تعافي ابنها من غيبوبة، دخلها إثر سقوطه في بحيرة مجمدة.