ولي عهد ماليزيا يتزوّج من ملكة جمال سويدية.. فهل يسيرُ على خطى شقيقه؟!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تزوّج ولي عهد ماليزيا تينغكو محمد فايز بترا 45 عامًا، من ملكة الجمال السويدية لويز جوهانسون 32 عامًا، وذلك في حفل أُقيم يوم الجمعة الماضي.

وجاء ذلك بعد أشهر قليلة من زواج شقيقه من ملكة جمال روسية وتنازله عن العرش، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كان ولي العهد، تينغكو محمد فايز بترا، يدرس في إنجلترا عندما تعرّف إلى زوجته في لندن، والتي كانت تعيش هناك منذ سنوات بعد أن حصلت على بكالوريوس اللغة الإنجليزية وعلم الاجتماع من إحدى الجامعات السويدية، ولم يتم ذكر السنة التي التقى فيها الزوجان بالضبط.

وتزوج تينغكو من لويز في قصر أستانا القديم بالي بيسار، الذي بُني في الأربعينات من القرن التاسع عشر، باعتباره المقر الرسمي لسلطان كيلانتا في حفل زفاف ضخم حضره 300 ضيف.

Advertisements

وكان قد تصدّر شقيقه السلطان محمد عناوين الصحف، عندما تزوج من ملكة جمال موسكو السابقة وعارضة الأزياء، أوكسانا فوفودينا 25 عامًا في شهر نوفمبر من العام الماضي.

وتخلّى السلطان محمد عن العرش قبل ثلاثة أشهر، بعد وقت قصير من ظهور تقارير عن الزواج.