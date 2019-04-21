ثنائية فاليري ومعتصم في جزء ثانٍ من "ما فيي"

بيروت - لايف ستايل
حصد الثنائي معتصم النهار وفاليري أبو شقرا نجاحاً كبيراً خلال الفترة الماضية بعد عرض مسلسلهما الدرامي بعنوان "ما فيّي" على شاشتَيّ MTV اللبنانية و"أبو ظبي"، ما حضّ شركة "صبّاح إخوان" المنتجِة للعمل، على الإعلان عن جزء ثانٍ منه، حيث أُعلن من خلال شارة الحلقة الأخيرة عن إعداد جزء ثانٍ من هذا المسلسل الذي لاقى نجاحاً باهراً. وكانت شركة "صبّاح إخوان" قد بدأت التحضير للجزء الثاني من المُسلسل بسريّة تامّة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعدما اجتمع المُنتج صادق الصبّاح رئيس مجلس إدارة الشركة المُنتجة بالمُخرجة رشا شربتجي والكاتبة كلوديا مرشليان، ووضعوا الخطوط الأساسيّة لاستكمال المشروع، على أن يُعرض في أوائل عام 2020، ويضم عدداً من الأسماء البارزة في عالم الدراما العربية.
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