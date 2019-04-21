آمبر روز تكشف عن حملها بطفلها الثاني من ألكسندر ادواردز

كشفت النجمة آمبر روز أنها حامل بطفلها الثاني من ألكسندر ادواردز. ونشرت روز عبر صفحتها الخاصة على موقع انستغرام، صورة لها خلال إجرائها الفحوصات الطبية الخاصة بالحمل.

وأكدت روز، البالغة من العمر 35 عاماً، أنها متحمسة للغاية لإبلاغ محبيها بأنها حامل بصبي، وكشفت أن ابنها البكر "سيباستيان" سعيد جداً أنه سيكون "الأخ الاكبر".

وقد حصدت صورة آمبر روز التي نشرتها من عيادة طبيبها الخاص أكثر من 1.2 مليون إعجاب خلال 14 ساعة فقط .

يذكر أن النجمة آمبر روز احتفلت بعيد ميلادها الـخامس والثلاثين مؤخراً، وتحظى النجمة العالمية بشعبية كبيرة جداً في العالم، وتعتبر واحدة من أهم الوجوه على مواقع التواصل الاجتماعي.

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