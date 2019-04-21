نانسي عجرم تنشر صورة محرجة لزوجها مرتدياً ملابسها

نشرت النجمة نانسي عجرم صورة طريفة لزوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم، لعلها أحرجته فيها بعض الشيء.
وشاركت المطربة اللبنانية متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام"، صورةً زوجها فادي الهاشم، مرتدياً "روب الحمّام"، الخاص بها.
وظهر اسم نانسي على الروب في الصورة، حيث علّقت بالقول: "عندما يختلط الأمر على فادي في الصباح، هل تحتاج بعض الكافيين يا حبيبي؟".
يُذكر أن نانسي عجرم وفادي الهاشم تزوجا في عام 2008، ولديهما 3 بنات هن ميلا وآيلا وليا.
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