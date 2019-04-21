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نانسي عجرم تنشر صورة محرجة لزوجها مرتدياً ملابسها

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نشرت النجمة نانسي عجرم صورة طريفة لزوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم، لعلها أحرجته فيها بعض الشيء.

وشاركت المطربة اللبنانية متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام"، صورةً زوجها فادي الهاشم، مرتدياً "روب الحمّام"، الخاص بها.

وظهر اسم نانسي على الروب في الصورة، حيث علّقت بالقول: "عندما يختلط الأمر على فادي في الصباح، هل تحتاج بعض الكافيين يا حبيبي؟".

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يُذكر أن نانسي عجرم وفادي الهاشم تزوجا في عام 2008، ولديهما 3 بنات هن ميلا وآيلا وليا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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