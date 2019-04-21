شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب الحلقة الثانية من "Game OF Thrones" قبل عرضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاجأ عشاق مسلسل "Game OF Thrones" بتسريب الحلقة الثانية من المسلسل الشهير، ومن المقرر عرضها فجر غدٍ الإثنين بعد منتصف ليل اليوم الأحد بتوقيت مصر على شبكة HBO.

ومن أهم الأحداث التى تشهدها الحلقة الثانية من المسلسل هي محاكمة سير "جيمى لانيستر" من قبل الملكة "دينيريس تايجريان" أم التنانين، و"سانسا ستارك" ليدى وينترفل.

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كما وقفت كلتاهما أمام بعضهما البعض بسبب "سيرسى لانيستر"، حيث وثقت بها "سانسا ستارك" في فترة من حياتها، والأخرى ذهبث إليها لتطلب منها الوقوف معهم لمواجهة "ملك الليل".

وبدأ "جون سنو" و"آريا" ورفاقهما التحضير لبدء المعركة مع "ملك الليل" الذى وفقا لأحداث الحلقة الماضية اقترب من الوصول إلى بلدتهم "وينترفل".

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.