شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رشاد لـ جمهوره: "تفتكروا أيه اللى هنعمله أنا وبيومى فؤاد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المطرب محمد رشاد، متابعيه بصورة تجمعه بالفنان بيومى فؤاد فى أحد الاستوديوهات، ولكنه لم يكشف عن أى تفاصيل عن العمل الذى يجمعهما.

وكتب رشاد على الصورة، قائلاً: "تعبتني معاك ياعم بيومي، بعيدًا طبعًا عن صوتك العالمي، وإن التراك كله هيبقى بصوتك عشان نعرف نبيع، بس أنت جميل وشخصية طيبة وبشوشة، وأنا مبسوط إني قابلتك يا عالمي، تفتكروا أيه اللي هنعمله أنا وعم بيومي".

ويشارك بيومى فؤاد، في مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم أحمد رزق وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف، وعمرو وهبة إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج هشام جمال وسينرجى.

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