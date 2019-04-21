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سمية الخشاب تدلى بصوتها فى التعديلات الدستورية.. وتؤكد: ده حق بلدي عليا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت الفنانة سمية الخشاب بصحبة والدتها منذ قليل، للإدلاء بصوتها في استفتاء التعديلات الدستورية لعام 2019، وذلك داخل لجنتها الانتخابية بمدرسة التربية الفكرية بالهرم.

 

وقالت سمية الخشاب فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": "كان لازم انزل وأشارك في تعديل الدستور لان ده حقي كمواطنة وحق بلدي عليا عشان استقرار مصر، وبقول لأي حد منزلش لازم تنزل وتشارك لأن المشاركة في حد ذاتها شىء إيجابي وإحنا بنخاف علي بلدنا وعشان كده لازم ننزل ونشارك".

 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً. 

 

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

 

 

 

 

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