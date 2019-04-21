- 1/11
- 2/11
- 3/11
- 4/11
- 5/11
- 6/11
- 7/11
- 8/11
- 9/11
- 10/11
- 11/11
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تكريم داليا البحيرى وأحمد فريد وهبة الأباصيرى من ملتقى الإبداع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ككرم ملتقى الإبداع عددًا من نجوم الفن والمجتمع على رأسهم داليا البحيرى، وأحمد فريد، وهبة الأباصيرى، والسيناريست شريف بدر الدين.
وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها والتي أقيمت تحت شعار "الفنان الحقيقي عابر للتخصص"، وشهد ملتقى الإبداع حضور مجموعة من الفنانين بشتى المجالات الفنون، العمارة والتصميم الصناعى وتصميم الأزياء وتصميم الأكلات والفن التشكيلي والتمثيل والكتابة والتصوير الفوتوغرافي، والطب، وذلك إيماناً واثباتًا بأن الفنان الحقيقي عابر لكل التخصصات وقادر علي الإبداع في أى مجالٍ كان.
وشارك فى الحضور المصمم المعمارى نبيل غالي وكريم مختجيان ومنتصر عبد المنعم وشريف مرسى وسارة الشايب ونضال بدر وإيهاب مختار ومصمم الأكلات محمود يوسف والدكتور محمد عماد وأحمد عمرو حلمى ومصمم الأزياء محمد سامى وأكرم يسرى، وينسق الورشة عمرو حلمى.
احمد فريد
احمد فريد
الإعلامية والفنانة هبة الأباصيرى
الفنانة داليا البحيرى
جانب من الملتقى
داليا البحيرى
داليا البحيرى وزوجها
داليا البحيرى
هبة الأباصيرى
هبة الأباصيرى
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. تكريم داليا البحيرى وأحمد فريد وهبة الأباصيرى من ملتقى الإبداع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.