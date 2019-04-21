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ياسر جلال يشارك فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بأكتوبر ويدعو الناس للمشاركة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى النجم ياسر جلال بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية منذ قليل بمدرسة القرية السياحية بالحى المتميز بمدينة 6 أكتوبر، ودعا "جلال" الجمهور للمشاركة فى إعادة بناء وطنهم والبوح بآرائهم لكونهم جزءا أساسيا ورئيسيا من مصرنا الحبيبة.

 

يذكر أن النجم ياسر جلال يخوض السباق الرمضانى المقبل بمسلسل "لمس أكتاف"، ويشاركه البطولة مجموعة كبيرة من النجوم منهم فتحى عبد الوهاب وحنان مطاوع و إيمان العاصى ودنيا عبد العزيز  وهبة عبد الغنى، تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.

 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

 

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

 

 

 

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