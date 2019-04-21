شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان والدة هشام عباس من السيدة نفيسة بعد صلاة العشاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشيع النجم هشام عباس جثمان والدته اليوم الأحد من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العشاء، والتى توفيت منذ ساعات قليلة بمنزلها، ويتم دفنها بمقابر التونسى بطريق الأوتوستراد، ويتلقى "عباس" العزاء الأربعاء المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية.
يذكر أن النجم هشام عباس يقدم برنامج "شريط كوكتيل" على شبكة تليفزيون الحياة، ويستضيف من خلاله نجوم الغناء بمصر والوطن العربى للحديث عن بداياتهم الفنية وذكرياتهم قبل الشهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر تشييع جثمان والدة هشام عباس من السيدة نفيسة بعد صلاة العشاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.