شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان والدة هشام عباس من السيدة نفيسة بعد صلاة العشاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشيع النجم هشام عباس جثمان والدته اليوم الأحد من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العشاء، والتى توفيت منذ ساعات قليلة بمنزلها، ويتم دفنها بمقابر التونسى بطريق الأوتوستراد، ويتلقى "عباس" العزاء الأربعاء المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية.

يذكر أن النجم هشام عباس يقدم برنامج "شريط كوكتيل" على شبكة تليفزيون الحياة، ويستضيف من خلاله نجوم الغناء بمصر والوطن العربى للحديث عن بداياتهم الفنية وذكرياتهم قبل الشهرة.