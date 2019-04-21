مكسيم خليل يتصدّر أفيش “صانع الأحلام” استعدادًا لرمضان – بالصورة

متابعة بتجــــــــــرد: طرحت الشركة المنتجة لمسلسل النجم مكسيم خليل الجديد “صانع الأحلام”، البوستر الرسمي الخاص بالعمل المقرر أن يخوض به سباق دراما رمضان المقبل.

وظهر مكسيم في البوستر وهو يتوسط الفناين الذين يشاركونه بطولة العمل.

مسلسل “صانع الأحلام”، بطولة مكسيم خليل، ومي سليم، وأروى جودة، وجيسي عبدو، وطوني عيسى، وجهاد سعد، وشادي مقرش، وإيلي ميتري، ورنا ريشة، وساندي فرح، وهو من تأليف بشار عباس، ومن إخراج محمد عبد العزيز.

وشارك مكسيم مؤخرًا، في بطولة مسلسل “كوما”، مع كاريس بشار، وصفاء سلطان، وديمة الجندي، وديمة بياعة، وهو من تأليف جيهان الجندي وأحمد قصار، وإخراج زهير قنوع وماهر صليبي.