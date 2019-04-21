أكشاي كومار "صائد أشباح" في فيلمه الجديد

بعد النجاح الكبير الذي حققه نجم بوليوود أكشاي كومار في فيلمه "كيساري" ودوره كقائد لجنود الهند الأبطال، يستعد كومار حاليا لفيلمه الجديد " لاكشمي" والذي سيقدم من خلاله دور صائد أشباح.

الفيلم يعتبر نسخة جديدة معدلة من فيلم "كانشانا ٢" ولكن مع تغيير كبير في النص والمضمون وكذلك الشخصيات، حيث كان البطل في النسخة الأصلية يخاف من الأشباح بينما يظهر أكشاي كصائد لهم.

كما أن هناك تعديلات كثيرة حول دور زوجة أكشاي في الفيلم، والذي ستقدمه النجمة كيارا أدفاني.

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المخرج راجافا لاورينسي مخرج العمل الأصلي وكذلك النسخة الجديدة سيكون أيضا المشرف على التعديلات الخاصة بالسيناريو، وكذلك دور أكشاي الذي سيكون مختلفا تماما عن النسخة الأصلية للفيلم.

وكان الفيلم الأصلي عرض عام ٢٠١٥ وحقق نجاحا ساحقا وحصد من خلاله جائزة أفضل فيلم للعام نفسه.

وفيلم لاكشمي مصنف كفيلم رعب كوميدي وسيتم طرحه في دور العرض صيف ٢٠٢٠.