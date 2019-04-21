بالفيديو .. 11 نجماً في أوبيريت "هي دي مصر" بمناسبة الاستفتاء الدستوري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مشهد ليسرا من الأوبريت الغنائي.
طرحت المخرجة بتول عرفة فيديو كليب لأوبريت وطني جديد بعنوان "هي دي مصر"، على موقع "يوتيوب"، وذلك بمناسبة استفتاء التعديلات الدستورية.
والأوبريت من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع حميد الشاعري، كما يشارك في أدائه 11 نجماً أبرزهم يسرا، لبلبة، مصطفى قمر، مدحت صالح، هشام عباس، بوسي، وحميد الشاعري.
وتم تصوير العمل في معالم سياحية عدة، اشتهرت بها مصر.
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