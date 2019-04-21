Apr 21, 2019 طرح الفنان اللبناني إيوان كليب أغنية “يعز عليا” عبر قناة مزيكا على اليوتيوب، حيث صور الكليب بالأسود والأبيض وهذه المرة الأولى التي يطرح بها إيوان كليب بهذه الألوان. Advertisements “يعز عليا” من كلمات احمد الجندي، الحان مدين وتوزيع اسامة عبد الهادي. من ناحية أخرى، يستمر إيوان بنشاطاته الفنية حيث يستعد إلى طرح أغنية باللهجة اللبنانية بأول أيام عيد الفطر المبارك حيث ستشكل مفاجأة للجمهور العربي.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- لأول مرة، إيوان يطرح “يعز عليا”بأسلوب جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.