أديل تتنازلُ عن منزلها لطليقها.. ونصفُ ثروتها في الطريق إليه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفتْ تقاريرُ صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن المغنية البريطانية أديل وهبت منزلها في لوس أنجلوس لطليقها سيمون كونيكي، قبل أشهر من إعلان انفصالهما.

ووفقًا لسجلات الملكية، تم نقل الملكية وحلها في فبراير الماضي، وتم نقلها باسم سيمون.

ونصّ سند الملكية الخاص بالمنزل: "أديل لوري بلو أدكنز، زوجة سيمون كونيكي، تمنح بموجبها سيمون كونيكي، المنزل كملك وحيد له ومنفصل".

ويُقال أن أديل وسيمون كونيكي قد اتخذوا قرارًا بالانفصال قبل عيد الميلاد، وسط مزاعم بأنه قد يحصل على نصف ثروتها البالغة 145 مليون جنيه إسترليني.

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وبدأت الشائعات حول توتر العلاقة بين الزوجين بعد أن ظهر رجل الأعمال سيمون في حفل توزيع جوائز بريت لهذا العام في فبراير من دون "آديل" إلى جانبه، وحضر مع صديقه.

وكان آخر ظهور مشترك للزوجين قبل شهر في حفل إلتون جون في لوس أنجلوس.

وأعلنت آديل وكونيكي انفصالهما ليلة الجمعة بعد علاقة استمرّت ثمانية أعوام وزواج لمدة ثلاث سنوات.