ابنة عُلا غانم تنشر صورًا مع خطيبها للمرة الأولى.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت كاميليا الدفراوي نجلة الفنانة المصرية علا غانم، صورة مع خطيبها للمرة الأولى خلال تواجدهما بحفل زفاف إحدى صديقاتها.

ونشرت كاميليا عبر إنستغرام، وللمرة الأولى مجموعة من الصور التي تجمعها مع خطيبها، حيث ظهرا فيها في غاية الانسجام، مع غياب والدتها الفنانة علا غانم، حيث تعيش كاميليا في أمريكا بعيدة عن والدتها، لتكمل دراستها بإحدى الجامعات هناك.

جدير بالذكر أن الفنانة علا غانم لديها ابنتان فقط تقيمان في أمريكا، وكانت كثيرًا ما تصرح أن الحرية هي أساس في تربيتها لهما، ولكن بشروط وحدود، وكاميليا هي الابنة الكبرى لها، ولديها شقيقة اسمها فريدة.

ونالت كاميليا اهتمامًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية، بسبب صورها التي تنشرها من أمريكا، والتي يصفها البعض بـ"الجريئة".

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وتزوجت علا غانم ثلاث مرات؛ الأولى كانت من ​وليد الدفراوي​، وهي في عمر الـ17 عامًا، وأنجبت ابنتين هما "كاميليا" و"فريدة"، وانفصلت عنه بعد خمس سنوات، والثانية كانت من ​أحمد المسلمي​ واستمر الزواج 7 أشهر فقط، والثالثة من رجل الأعمال ​عبد العزيز لبيب​ ومازالت مستمرة معه حتى الآن.

يذكر أن آخر أعمال علا غانم، فيلم "خط الموت"، وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية، والفيلم من فكرة سحر عصام وتأليف وإخراج محمد عادل، وتدور الأحداث في إطار تشويقي أكشن، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أحمد صلاح حسني، ورزان مغربي، ومحمد سليمان، وأنجي خطاب.