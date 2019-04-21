مها أحمد تعتذر عن بطولة مسرحية "كل ده كان ليه"

اعتذرت الفنانة مها أحمد، مؤخرًا عن المشاركة في بطولة مسرحية "كل ده كان ليه" ولم تكشف عن السبب، وتم ترشيح الفنانة انتصار بدلًا منها.

وكشفت مها عن تعرضها لإصابة في يدها، ونشرت صورة تكشف عنها، وعلقت عليها قائلة: "قدر الله وما شاء فعل.. وجع جامد أوي.. الحمد لله".

ولم تكشف مها عن سبب هذه الإصابة، لكنها تلقت عشرات التعليقات من جمهورها الذي تمنى لها الشفاء العاجل.

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وكانت مها أحمد عاشت خلال الفترة الماضية أياماً صعبة بسبب تدهور الحالة الصحية لنجلها الكبير أحمد وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكنها عادت وأكدت أنه بخير وأن حالته في تحسن.

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