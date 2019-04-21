صور سمية الخشاب وأحمد سعد تكشف حقيقة علاقتهما الإلكترونية بعد الطلاق

القاهرة - لايف ستايل
تواصل الفنانة سمية الخشاب والمطرب أحمد سعد، على الرغم من انفصالهما رسميًا بالطلاق مؤخرًا، إثارة الجدل على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث مازال سعد يحتفظ بمتابعة طليقته، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، كما أنه لم يحذف صورهما معًا منذ زواجهما.
واتخذت سمية موقفًا مغايرًا من طليقها، فألغت متابعته على كل حساباتها بمواقع التواصل، رغم احتفاظها بمتابعة شقيقه الفنان عمرو سعد، وعلى الرغم من إلغائها متابعته إلا أنها لم تحذف صورهما معًا حتى الآن.
ويشار إلى أن الفنانة سمية الخشاب انفصلت رسميًا من المطرب أحمد سعد، حضوريًا على يد مأذون، بحي الجمالية بتاريخ 27 اذار/ مارس 2019، واتجه سعد عقب 3 أيام إلى المأذون لإثبات الطلاق رسميًا أمام الشهود، على الرغم من قول سمية أنها أقامت دعوى طلاق ضده وأنها هي صاحبة القرار رغم أن سعد كان أول من أعلن الانفصال.
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