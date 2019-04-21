الفنان مصطفى فهمى يدلى بصوته فى استفتاء التعديلات الدستورية بالدقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى الفنان مصطفى فهمى، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك فى مقر لجنته الانتخابية بالدقى، حيث يجرى الاستفتاء للمصريين فى الداخل على مدار أيام 20 و21 و22 أبريل الجارى، والذى ينتهى فى تمام الساعة 9 مساء غد الاثنين، بينما ينتهى الاستفتاء للمصريين بالخارج فى الساعة 9 مساء اليوم الأحد، بحسب توقيت كل دولة.



الفنان مصطفى فهمى يدلى بصوته فى الاستفتاء

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أوضحت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.