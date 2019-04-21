شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الوديدى ويسرا الهوارى ومنة حسين يجتمعن بحفل لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجتمع المطربة دينا الوديدي، لأول مرة مع المطربة منة حسين والفنانة يسرا الهواري فى حفل غنائي واحد، وذلك على مسرح دار الأوبرا المصرية، فى تمام الثامنة مساء الجمعة المقبل.

وتحل المطربات الثلاث ضيوفًا على أكبر حفلات فرقة مزيك فى الأوبرا، والتى تعد أول تجربة مصرية تمزج بين فرقتين قدامى فى جسد فريق موسيقى واحد، فرقة عشرة غربى وفرقة قص ولزق، وتجاوز عمر بنائها سنة كاملة لخلق حالة موسيقية مغايرة عن تيمة الفرقتين اللتين غابتا عن الساحة الجماهيرية لأكثر من أربع سنوات، وعادتا فجأة لجمهور المزيكا البديلة بأم الدنيا بشكل فرقة واحدة، عبر إطلاق أولى أغانيها المصورة "زينوبة"، واحتفلت منذ أيام بإطلاق أجدد كليباتها لو فرح".

وعرفت منة حسين بكونها إحدى أبرز الأصوات فى مجال المزيكا البديلة والأندرجراوند فى مصر، وعادت مؤخرًا للساحة الغنائية بأول كليباتها «غجرية» اعتبر بمثابة أول خطوة رسمية لمنة حسين فى مشوارها الغنائى المنفرد عبر مشروعها الخاص، بمشاركة زوجها المنتج والموزع الموسيقى أمير هداية.

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