شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمد أبو الوفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتلقى الفنان محمد أبو الوفا، العلاج بالعناية المركزة بمستشفى التأمين الصحى بمحافظة الفيوم، إذ يعانى من التهاب فى الصدر، وينتظر الأطباء تحسن حالته الصحية لنقله إلى إحدى الغرف العادية داخل الستشفى مع متابعة حالته.

يذكر أن حالة من الحزن سيطرت على رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بعد تداول صورة لتدهور الحالة الصحية للفنان محمد أبو الوفا، وتمنى له الجمهور بالشفاء العاجل.

يشار إلى أن محمد أبو الوفا يشارك فى الجزء الثانى من مسلسل "أفراح إبليس" بطولة جمال سليمان وصابرين، وكانت أهم أعماله وأبرز الأدوار التى جسدها أبو الوفا، شخصية "توفيق" فى مسلسل "كأنه إمبارح" بطولة رانيا يوسف وحقق نجاحًا كبيرًا، وكان يلعب فيه دور الأب غير المسئول، الذى لا يهمه شيء سوى الفلوس، بالإضافة إلى دوره فى مسلسل "ابن حلال" بطولة محمد رمضان، "عم كامل" الذى كان يعمل معه "حبيشة".