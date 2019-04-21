مفاجأة.. مادونا ومالوما يقدمان أغنيتهما Medellín بحفل billboard music awards

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الملايين من عشاق الموسيقى والغناء حفل توزيع جوائز billboard music awards لعام 2019 والمقرر إقامته في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن أبرز مفاجآت الحفل هو تقديم النجمة العالمية مادونا استعراض غنائي راقص مع النجم العالمي مالوما.
فقد أعلن القائمون على الحفل أن مادونا ومالوما سيقدمان أغنيتهما الجديدة "Medellín" يوم الأربعاء 24 أبريل الجاري.
يذكر أن حفل billboard music awards ستقدمه النجمة العالمية كيلي كلاركسون، وسيبث على الهواء مباشرة على قناة NBC.
مادونا و مالوما
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