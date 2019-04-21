صور.. هبة عبد الغني تدلى بصوتها بصحبة والدتها فى استفتاء التعديلات الدستورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة هبة عبد الغنى، بصحبة والدتها فى الإدلاء بصوتها في اليوم الثاني للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك داخل لجنة الوافدين بمدرسة الشيخ زايد الثانوية بنات وحثت المواطنين على ضرورة النزول للمشاركة في الاستفتاء خاصة في ظل حرصها على اصطحاب والدتها معها للنزول للأداء بصوتها في الاستفتاء. Advertisements وكان التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بدأ أمس السبت، في الداخل في التاسعة صباحًا، ويستمر حتى التاسعة مساء غدٍ الإثنين، كما ينتهي التصويت للمصريين فى الخارج مساء اليوم، بعد أن بدأ الجمعة وسط حضور مكثف من المصوتين.

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