شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور..مالوما و بيكي جي يحققا نجاح كبير بـ "La Respuesta" اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شغل خبر تعاون مالوما و بيكي جي اهتمام المواقع الفنية حول العالم و آثار حماس الكثير من عشاق الموسيقي و الغناء، و قد أطلق الثنائي مؤخرا كليب أغنية " La Respuesta ".

وحقق كليب " La Respuesta " للنجم العالمي مالوما و المغنية الامريكية بيكي جي نجاح كبير فور إطلاقه عبر قناة بيكي الخاصة علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب " ، حيث تم تداول الكليب بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة "فيس بوك " و "تويتر" .

و وصلت نسبة مشاهدة كليب أغنية " La Respuesta "علي موقع "يوتيوب" لأكثر من 13.5 مليون مشاهدة خلال 3 أيام فقط .



لقطة من الكليب



من الكليب (1)



من الكليب (2)

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من الكليب (3)



من الكليب (4)



من الكليب (5)



من الكليب (6)



من الكليب (7)