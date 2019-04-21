فيديو.. الفنانة الهندية سافا كبير تعتذر بعد إعلان إلحادها

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أُجبرت ممثلة بوليوود سافا كبير وهي من أصول بنجلاديشية على الاعتذار بعد تصريحات فسرت بأنها تعترف بالإلحاد في بلد يُقتل فيه الناس بسبب التخلي عن الدين.

وقالت سافا كبير، وهي ممثلة وعارضة أزياء ظهرت في العديد من الأعمال الدرامية التلفزيونية، لمحطة إذاعية خاصة هذا الأسبوع في تعليقات اعتبرها البعض بمثابة رفض للمعتقدات الإسلامية عن الجنة والجحيم: “لا أؤمن بالحياة بعد الموت، في الواقع، لا أؤمن أبدًا بما لا يمكنني رؤيته”.

تسببت هذه التصريحات في عاصفة على وسائل التواصل الاجتماعي، واضطرت “كبير” لأن تواجه سيلا من الانتقادات في البلاد المسلمة المحافظة.

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وفي يوم الثلاثاء، نشرت الفنانة البالغة من العمر 24 عاما اعتذارا على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “Facebook، نفت فيه انها ملحده، وقالت: “إذا كنت قد ارتكبت أي خطأ، فأنا أطلب المغفرة من الرحمن الرحيم، انه الأكثر رحمه وتسامحا، وانه سوف يغفر لي بالتأكيد”.

وأضافت في رسالتها على حسابها الشخصي بالموقع الشهير، والتي تخطت التعليقات عليها لأكثر من 60، 000 تعليق” أتقدم بأسفي إذا كانت كلماتي قد آذت أي أحد في معتقده، لهذا اطلب المغفرة”.

يذكر أن الإلحاد يعد من المحرمات إلى حد كبير في الجزء الشمال الشرقي من الهند “بنجلاديش”، حيث ما يقرب من اثني عشر ناشطا ملحدا كانوا قد تعرضوا للهجوم والقتل من قبل متطرفين في السنوات الأخيرة، إلى جانب هروب العديد من الملحدين من البلاد ويعيشون في المنفى في الغرب بالوقت الحالي.