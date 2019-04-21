كرم بورسين وجه إعلاني لماركة ملابس إعلانية بـ«لوك» جديد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اختارت شركة ملابس «H&M» العالمية، النجم كرم بورسين ليكون أول وجه إعلاني تركي لها، وقد اقامت المجموعة حفلاً خاصاً لتنصيب الفنان أمام كاميرات وسائل الإعلام.

كرم فاجأ الجميع بـ«لوك» جديد، حيث اطال لحيته، وعندما سأله الصحفيون عن سر هذه الإطلالة، أجاب: «تعبر عن حالتي في الوقت الحالي.. فقط أردت اطالتها»، حيث توقع البعض أن يكون الفنان الوسيم في طريق التجهيز لعمل فني جديد يرفض الكشف عنه.

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يُذكر أن آخر عمل درامي شارك كرم بورسين في بطولته كان مسلسل «الثنائي العظيم»، وذلك أمام أويكو كارايل، إبراهيم شيليكول، أوزجي جوريل، كما عُرض له مؤخراً فيلم جديد بعنوان «فداء الروح» الذي شارك في بطولته إلى جانب النجم التركي بوراك أوزجفيت.

على الجانب الشخصي، يعيش كرم بورسين قصة حب مع الفنانة التركية سيريناي ساريكايا، إلا أن الثنائي صرحا بأنهما لا يفكران في الزواج أو الارتباط الرسمي حالياً، في الوقت الذي دائماً ما يعبران عن سعادتهما واستقراهما عاطفياً.