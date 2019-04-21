بيلين أكيل تُرزق بتوأم وتوثق رحلة الولادة بجلسة تصوير مؤثرة.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز
رُزقت النجمة التركية بيلين أكيل بتوأم إناث من زوجها، الفنان أنيل التان، وقد اطلق الزوجان عليهما اسمي «إلين ولينا».
أنيل زف الخبر لمتابعيه بصور مميزة له من داخل المستشفى، وفي الوقت الذي لم ينشر فيه صور كاملة لتوأمه، اكتفى بنشر صورة طريفة له، ظهر فيها طابعاً بصمات أقدام توأمه على ذراعيه، وفي لقطة مؤثرة أخرى، ظهر واضعاً إصبعه داخل كف يد إحداهما.
أما بيلين فلم تحرم محبيها من مشاركتها أجواء رحلة الولادة، حيث وثقت هذه اللحظات الخاصة جداً بجلسة تصوير مميزة، كشفت فيها عن حجم سعادتها ومعاناتها في نفس الوقت، حتى ابصر توأمها النور، كما ظهر مجموعة من أفراد أسرتها وأقرب أصدقائها إلى جانبها منذ بداية دخولها المستشفى، وحتى وضع توأمها، حيث ظهروا في لقطات مؤثرة يشاهدون التوأم لأول مرة داخل الحضانة، بشكل عكس مدى سعادتهم.
فانز بيلين وأنيل احتفلوا بولادة النجمة التركية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهنأوا الزوجين بقدوم توأمهما، متمنيين للفنانة ومولودتيها الصحة والسلامة.
يُذكر أن بيلين أكيل نجمة مسلسل «الدائرة» احتفلت بزفافها على النجم التركي أنيل التان بعد قصة حب جمعتهما في سبتمبر عام 2016.
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