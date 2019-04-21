النجمة الهندية مامتا كولكارني تستأنف ضد حكم المخدرات

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

قدمت مامتا كولكارني، الممثلة الشهيرة في بوليوود في التسعينيات من القرن الماضي، عريضة في محكمة بومباي العليا لإزالة اسمها من بلاغ جرى تحريره في عام 2016 على خلفية ضبط شبكة مخدرات، وقد أدرج اسم كولكارني كواحد من المتهمين الرئيسيين في عملية نقل المخدرات التي اكتشفتها الشرطة قبل ثلاث سنوات.

وأعربت الممثلة عن براءتها في الالتماس المقدم من محاميها مادهاف ثورات، وينص الالتماس على أنه لا يمكن اتهام مامتا كولكارني والزج بها في القضية لمجرد علاقتها الزوجية بالمتهم الرئيسي في القضية فيكي جوسوامي.

”وفقًا لوثيقة التهم الصادرة عن هيئة المحلفين، فإن التهم التي وضعتها المحكمة تبرز كيف قدم المتهمون الآخرون (فيكي) في الجريمة الحالية دورًا نشطًا كعقل مدبر لمنظمة كارتيل الدولية، وأن صاحبة الالتماس تشترك في علاقة ودية مع المتهم فيكي غوسوامي، لا يمكن إدراجها كمتهم في القضية.

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كان مسؤول قدأكد في وقت سابق أن محكمة خاصة في الهند قد أصدرت قرارا بمصادرة الأصول العائدة لممثلة بوليوود السابقة مامتا كولكارني على خلفية قضية تهريب مخدرات ضدها وزوجها فيكي جوسوامي.

وقالت وكالة الأنباء الهندية، بحسب المدعي العام الخاص شيشير هيري إن الأمر صدر عن قاضي محكمة المخدرات في قضية المخدرات المرفوعة ضد الممثلة السابقة وزوجها ومتهمين آخرين.

كانت الشرطة قد ضبطت عصابة لتهريب مخدرات، وأثناء التحقيقات في القضية-التي كانت لها تشعبات دولية-ورد اسم مامتا كولكارني وأصبحت أحد المتهمين الرئيسيين في القضية.

كانت ممثلة تسعينيات القرن الماضي الشهيرة، قد شاركت العديد من كبار نجوم بوليوود بما في ذلك شاروخان، سلمان خان، عامر خان، سيف على خان، اكشاي كومار. وحصلت على جائزة فيتينا أيضا.