رغم بلوغه الـ53.. لماذا لم يتزوج سلمان خان حتى الآن؟

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

لا يزال سلمان خان، نجم النجوم فيلم “Bharat”، على بعد شهرين تقريبًا من إطلاق فيلمه، لكن يبدو أن النجم حريص على تحضير معجبيه مسبقًا للحصول على وعد “بزيارتهم” ومشاهدتهم للفيلم، حيث يعد Bharat أحد أكثر الأفلام التي ينتظرها الجماهير بفارغ الصبر هذا العام، ليتم إصداره في 5 يونيو بعيد الفطر.

أطلق سلمان 5 بوسترات دعاية ترويجية جديدة للفيلم، كشفت تلك البوسترات عن مراحل مختلفة في عمر البطل، حيث تمر مراحل بطل الفيلم العمرية من العشرين حتى الثمانين.

من ناحية أخرى، الممثل البالغ من العمر 53 عامًا، الذي لا يزال يشتهر بلقب أكبر وأشهر عازب في بوليوود، لا يزال محبوه وجماهيره أيضًا، يريدون أن يعرفوا متى سيتزوج نجمهم المفضل؟

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وفقا لتقارير وسائل الإعلام، هناك سبب قوي لعدم زواج سلمان خان، تؤكد تلك التقارير أن “سلمان خان هو أكثر نشاطا تجاه عائلته، إنه يحب عائلته كثيرًا، وكلما قضى وقتًا، يقضي وقتًا مع أسرته.

وقد ورد في التقرير كذلك، “كثرة النقاش داخل عائلته حول مسألة الزواج عدة مرات، لكنه أبدى أهمية أكبر للعائلة أكثر من أي شخص آخر، حيث يعتقد سلمان أنه يتخوف من “ظلم” شريكة حياته بسبب عدم إعطاء الاحترام والوقت الكافي لها.

وفي سياق مختلف، كشف سلمان خان عن سبب عدم وجود أي نوع من المشاهد الجريئة في أفلامه، قائلا: “عندما تأتي مشاهد جريئة في الأفلام، نشعر جميعًا بالغرابة. يمكن لبعض الناس فهم هذا الشيء بطريقة أخرى، ولكن أعني، نحو السينما النظيفة.

بالإضافة إلى سلمان خان، يضم فيلم Bharat، وكاترينا كايف، ديشا باتاني، وسونيل جروفر، تابو، والفيلم من إخراج على عباس ظفر.