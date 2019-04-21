وفاء عامر تتعرض لمقلب من نجلها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية وفاء عامر جمهورها في فيديو طريف لها مع ابنها الوحيد عمر عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

وفاء ظهرت في لقطة طريفة مع ابنها، حيث كانت تضربه مازحة انتقاما منه، وكتبت معلقة: «ابني عمل في مقلب بس أنا ضربته».

وفاء في الفيديو ظهرت وهو تأمر ابنها بأن يذهب إلى غرفته للنوم وامتثل لها، ولكنها فوجئت به بعد ذهابه يعود ويفتح مقبض الكرسي للإيقاع بها، فركضت ورائه في المنزل متوعدة.

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وفاء عامر متزوجة من المنتج محمد فوزي منذ سنوات، وأنجب منه ابنهما الوحيد عمر فوزي.

يشار إلى أن وفاء عامر أطلقت مع ابنها عمر فوزي كليب الأغنية المصورة “اشبع منها” في مناسبة عيد الأم.

الأإنية كانت حزينة ومؤثرة، وجسد عمر فوزي الدور بجدارة بشهادة الجمهور، حيث قدم دور شاب يفتقد والدته في عيد الأم، ويعود بالذكريات التي جمعتهما في الماضي، حيث كانا يقضيان وقتا ممتعا، ويأتي بأحد المشاهد وهو يودعها قبل الوفاة.

أغنية “اشبع منها” غناء وألحان مصطفى العسال ومن كلمات أحمد حسن راؤول وأخرجها مصطفى عثمان.