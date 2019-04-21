نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 24 دقيقة مضت التعليقات على احتفال عائلي بيوم ميلاد الملكة “إليزابيث الثانية” الـ93 – بالصور مغلقة

متابعة بتجــــــــــــرد: بدت ملكة بريطانيا “إليزابيث الثانية” مشرقة في معطف باللون السماوي، وهي تشارك في احتفال عائلي بيوم ميلادها الـ93، بحضور عدد كبير من أفراد العائلة في قلعة وندسور.

وذكر تقرير نشره موقع “ديلي ميل” أن الملكة انضمت إلى أسرتها الصغيرة، دوق ودوقة كامبريدج، ودوق ساسكس، في غياب مثير لزوجته الدوقة الحامل، “ميغان ماركل”، وسط أنباء عن ولادتها.

وفي عدد من الصور، ظهرت الأميرة “كيت ميدلتون”، متألقة بثوب ألكسندر مكوين المعاد تدويره، برفقة زوجها ولي العهد الأمير “ويليام”، وأخيه الأمير “هاري”، بالإضافة إلى عدد كبير من أفراد العائلة، حيث حضر كل من “زارا ومايك تندال”، والأمير “أندرو” والأميرة “بياتريس” وغيرهم.

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وفي وقت سابق اليوم، أرسل دوق ودوقة ساسكس أمنيات يوم ميلاد الملكة، وكتب الزوجان على “إنستقرام”: “عيد ميلاد سعيد يا صاحبة الجلالة سيدتي الجدة.. نتمنى لك يومًا رائعًا! هاري وميغان”.

ومن المقرر في وقت لاحق من اليوم، وفي قصر باكنغهام، أن تقوم فرقة الحرس الأيرلندي بأداء قطعة موسيقة خاصة، على شرف يوم ميلاد الملكة، ويوم الاثنين، ستقوم مدفعية الملك تروب رويال هورس، وعربات البنادق بالسير خلف قصر باكنغهام، في طريقهم إلى هايد بارك لإقامة 41 بندقية تحية للملكة بمناسبها يومها الخاص.

كما سيتم أيضًا إطلاق 62 بندقية من قبل “Honorable Artillery Company” في برج لندن، في الساعة الواحدة بعد الظهر من نفس اليوم، تحية للملكة، التي أصبحت أطول ملوك بريطانيا عمراً، وصاحبة لقب أكبر ملكة في العالم لتجتاز جدتها الملكة فيكتوريا.